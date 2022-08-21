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وظيفة شاغرة في شركة مسروجي بمدينة غزة

21 اغسطس 2022 . الساعة 11:46 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

شركة مسروجي هي شركة رائدة تعمل في مجال استيراد وتسويق وتوزيع الأدوية وأغذية ومستلزمات الأطفال ومواد التجميل في فلسطين.

تدعو الشركة المرشحات من ذوي المؤهلات العلمية والعملية المميزة إلى التقدم بطلبات لشغل منصب موظفة استقبال لدى فرعها في غزة، على أن تتمتع المرشحة بالمؤهلات والمواصفات التالية:

1- حاصلة على دبلوم سكرتارية أو أي تخصص ذو علاقة.

2- أن تكون من سكان محافظة غزة.

3- القدرة على القراءة والكتابة باللغة الانجليزية .

4- التعامل الجيد مع برامج الحاسب الآلي (Excel , Word, Outlook ) والأجهزة المكتبية.

5- مهارات الإتصال والتواصل.

6- القدرة على تحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال ارسال السيرة الذاتية على الايميل التالي:

 [email protected]

- علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات هو  يوم الخميس الموافق 25-08-2022.

 

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