وظيفة شاغرة في شركة مسروجي بمدينة غزة

شركة مسروجي هي شركة رائدة تعمل في مجال استيراد وتسويق وتوزيع الأدوية وأغذية ومستلزمات الأطفال ومواد التجميل في فلسطين.

تدعو الشركة المرشحات من ذوي المؤهلات العلمية والعملية المميزة إلى التقدم بطلبات لشغل منصب موظفة استقبال لدى فرعها في غزة، على أن تتمتع المرشحة بالمؤهلات والمواصفات التالية:

1- حاصلة على دبلوم سكرتارية أو أي تخصص ذو علاقة.

2- أن تكون من سكان محافظة غزة.

3- القدرة على القراءة والكتابة باللغة الانجليزية .

4- التعامل الجيد مع برامج الحاسب الآلي (Excel , Word, Outlook ) والأجهزة المكتبية.

5- مهارات الإتصال والتواصل.

6- القدرة على تحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال ارسال السيرة الذاتية على الايميل التالي:

[email protected]

- علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس الموافق 25-08-2022.