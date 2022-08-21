الأمم المتحدة تُقر بهدم الاحتلال 50 مبنى بالضفة والقدس خلال أسبوعين

أقرَّ تقرير دوري للأمم المتحدة، اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "هدمت أو صادرت أو أجبرت مواطنين فلسطينيين على هدم 50 مبنى في المنطقة (ج) بالضفة الغربية والقدس، خلال أسبوعين".

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، في تقريره، أن "المنازل هدمت بحجة عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، وأسفر هدمها عن تهجير 55 فلسطينياً بينهم 28 طفلاً، كما لحقت أضرار بسُبل عيش حوالي 220 مواطنا آخرين".

وأضاف التقرير، الذي يغطي الفترة بين 2 و15 آب/أغسطس الجاري، أن "12 مبنى من المباني المهدومة كانت مساعدات إنسانية ممولة من مانحين".

وتمنع سلطات الاحتلال البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج"، دون ترخيص، والتي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها، حسب مؤسسات حقوقية.

وصنفت اتفاقية أوسلو2 عام 1995، بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية للاحتلال ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية للاحتلال، وتُشكّل الأخيرة نحو 60 في المئة من مساحة الضفة.

المصدر / فلسطين أون لاين