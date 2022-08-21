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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوساً استفزازية

21 اغسطس 2022 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يغادروه من باب السلسلة كالمعتاد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة: إن "مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى منذ الصباح، ونظمت جولات استفزازية في باحاته".

وتابعت: إن "المستوطنين تلقوا شروحات عن (الهيكل) المزعوم خلال الاقتحام، وأدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد".

يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى #مستوطنون #طقوس تلمودية #باب المغاربة

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