ديربي مقدسي كبير في افتتاح دوري المحترفين لموسم 2022-2023

القدس- متابعة/وائل الحلبي:

أسفرت قرعة بطولة دوري المحترفين لأندية الضفة الغربية لكرة القدم لموسم 2022-2023، التي سُحيت أمس في مقر الاتحاد بمدينة رام الله، عن مواجهات قوية في الجولة الأولى للبطولة المُقررة يوم 9 من شهر سبتمبر القادم، أبرزها مباراة جبل المُكبر وهلال القدس المقدسيين.

كما وأسفرت قرعة بطولة دوري الاحتراف الجزئي (الدرجة الأولى) لأندية الضفة لنفس الموسم، عن مواجهات قوية أبرزها مباراة مركز طولكرم أمام طوباس.

وأجريت القرعة بحضور الفريق جبريل الرجوب، رئيس اتحاد كرة القدم، وفراس أبو هلال، أمين عام الاتحاد، وعلي جبريل، رئيس لجنة المسابقات، وممثلو الأندية المشاركة.

وجدد الفريق الرجوب دعوته للأندية إلى الالتزام بقانون "الأهلية المالية" الذي وضعه "الفيفا"، بحيث تتناسب عقود اللاعبين مع المداخيل والأصول المالية التي يستطيع النادي توفيرها خلال الموسم الرياضي.

ودعا الرجوب الأندية لتصويب أوضاعها المالية والإدارية والتسويقية والفنية، في مستهل الموسم الجديد، وأن تولي اهتماماً أكثر بالفئات العمرية والمدارس الكروية التي تساهم في جلب مزيد من الدعم المالي لها، وصناعة اللاعبين وجلب الجماهير.

وبشأن فتح الباب أمام المحترفين الأجانب، دعا الفريق الرجوب الأندية إلى طرح هذا الموضوع ومناقشته أمام الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وأكد الرجوب أن رؤساء الأندية سيتعرضون للمساءلة القانونية إذا تركوا أنديتهم غارقة في الديون عند مغادرتهم مناصبهم.

وجاءت قرعة البطولتين على النحو الآتي:

الأسبوع الأول من دوري المحترفين

إسلامي قلقيلية X ثقافي طولكرم

شباب السموع X شباب الظاهرية

جبل المكبر X هلال القدس

مركز بلاطة X مركز الأمعري

أهلي الخليل X واد النيص

شباب الخليل X مؤسسة البيرة

الأسبوع الأول من دوري الاحتراف الجزئي