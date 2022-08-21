"التعليم": نتائج الثانوية العامة للدورة الثانية بداية أيلول المقبل

كشف وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صباح الالأحد، عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي الدورة الثانية في فلسطين.

وقال المتحدث باسم الوزارة صادق الخضور، في حديثٍ لإذاعة "صوت فلسطين" التابعة للسلطة: "إنّه من المبكر إعلان موعد إعلان نتائج الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة التوجيهي 2022 في خضم تقديم الامتحانات في قطاع غزة".

وأضاف الخضور: "نأمل مع نهاية الأسبوع الأول من شهر أيلول/سبتمبر المقبل أن تكون نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية قد ظهرت".

وفي سياق آخر، أكد الخضور أن الاستعدادات متواصلة لبدء العام الدراسي الجديد في فلسطين، مشيرًا إلى أن العام الدراسي الجديد يبدأ يوم 29 أغسطس بشكل موحد في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة وفق نظام الفترات الأربعة، وينتهي بتاريخ 8 يونيو 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين