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أسعار الخضراوات واللحوم بأسواق غزة اليوم الأحد

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أسعار الخضراوات واللحوم بأسواق غزة اليوم الأحد

21 اغسطس 2022 . الساعة 08:52 بتوقيت القدس
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خضراوات في أسواق غزة

جاءت أسعار الخضراوات واللحوم بأسواق غزة اليوم الأحد كما حددتها وزارة الزراعة على النحو الآتي:

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المصدر / فلسطين أون لاين
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