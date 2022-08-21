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أسعار الخضراوات واللحوم بأسواق غزة اليوم الأحد
21 اغسطس 2022 . الساعة 08:52 بتوقيت القدس
خضراوات في أسواق غزة
جاءت أسعار الخضراوات واللحوم بأسواق غزة اليوم الأحد كما حددتها وزارة الزراعة على النحو الآتي:
المصدر / فلسطين أون لاين
#الأسعار في أسواق غزة
#خضراوات في غزة
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