مقتل ابنة المهندس الأيديولوجي لبوتين بانفجار سيارتها في موسكو

انفجرت سيارة مملوكة لابنة العالم السياسي والمفكر الروسي الشهير ألكسندر دوغين المقرب من بوتين في ساعة متقدمة من مساء السبت 20 أغسطس في موسكو، وفق ما أفادت تقارير إعلامية.

وانفجرت سيارة داريا دوغين على طريق سريع حوالي الساعة 9.45 مساءً بالتوقيت المحلي، حيث قال شهود إن الانفجار هز السيارة في منتصف الطريق وتناثر الحطام.

وذكرت التقارير الأولية أنها قتلت على الفور. ووصل دوغين الأب إلى مكان الحادث بحسب ما ظهر في مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية «بازا» أن داريا دوغين، 29 عاماً، كانت عائدة إلى منزلها من مهرجان للأدب والموسيقى يسمى «التقليد» عندما وقع الانفجار.

وبحسب ما ورد بقيت خلف عجلة القيادة لمدة 10 دقائق فقط قبل وقوع التفجير.

كان من المفترض أن يكون ألكسندر دوغين في السيارة مع ابنته، لكنه استقل سيارة أخرى في اللحظة الأخيرة، وفقاً لبيوتر لوندسترم، عازف الكمان الروسي الذي نقلته القناة.

لكن بحسب وكالات الأنباء المحلية، فإن المحققين ينظرون إلى الانفجار على أنه «ضربة مستهدفة ربما كانت مقصودة لألكسندر دوغين، الفيلسوف الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه المهندس الرئيسي لأيديولوجية فلاديمير بوتين».

المصدر / وكالات