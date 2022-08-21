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قوات الاحتلال تقتحم سلواد عقب إطلاق نار على المستوطنين

21 اغسطس 2022 . الساعة 08:18 بتوقيت القدس
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اقتحام الاحتلال لإحدى المدن الفلسطينية

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة سلواد، شمالي مدينة رام الله، (وسط الضفة الغربية).

ووفق مصادر محلية فأن عدداً كبيراً من الجيبات العسكرية الإسرائيلية وحاملات الجند، اقتحمت بلدة سلواد، قبل أن تغلق مداخلها وتمنع المركبات من الدخول أو الخروج منها، عقب عملية إطلاق نار من مقاومين استهدف حافلة للمستوطنين قرب البلدة.

ووفق المصادر ذاتها قامت قوات الاحتلال بعمليات "تمشيط" في المناطق الجبلية بين البلدة وواد عيون الحرامية، شمال شرقي رام الله، بحثاً عن منفذي هجوم إطلاق النار.

وقال موقع /واللا/ العبري، إن "حافلة إسرائيلية تقل مستوطنين، تعرضت لإطلاق نار الليلة، شمالي رام الله، دون وقوع إصابات، فيما تضررت نوافذ الحافلة المصفحة التابعة لشركة إيغد، وكانت مليئة بالمستوطنين، وبأعجوبة لم تقع إصابات".

المصدر / فلسطين أون لاين
#قوات الاحتلال #اقتحام سلواد #إطلاق النار على مستوطنين

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