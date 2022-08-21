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عمال الضفة ينظمون وقفات احتجاجية على حواجز الاحتلال

21 اغسطس 2022 . الساعة 07:42 بتوقيت القدس
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المئات من عمال الضفة ينتظرون للمرور عبر حاجز عسكري للوصول إلى أماكن عملهم بالداخل المحتل (صورة أرشيفية)

نظم عشرات آلاف العمال في الداخل المحتل، فجر اليوم الأحد، وقفات احتجاجية وتظاهروا على الحواجز العسكرية التي يمرون منها إلى الداخل المحتل.

جاءت الوقفات، للتعبير عن رفض العمال الفلسطينيين، قرار السلطة برام الله وسلطات الاحتلال، بتحويل رواتبهم عبر البنوك العاملة في أراضي السلطة.

ويرفض العمال هذا القرار، ويعتبرونه مقدمة لاقتطاع أجزاء من رواتبهم من قبل حكومة رام الله.

وكانت مجموعات عمالية قد دعت، مؤخراً، العمال إلى تنفيذ فعاليات احتجاجية على الحواجز العسكرية التي يمرون منها إلى أماكن عملهم، للتعبير عن رفض قرار تحويل الرواتب عبر البنوك.

المصدر / وكالات
#الداخل المحتل #عمال #الضفة الغربية

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