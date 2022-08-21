فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقاومون يطلقون النار صوب حافلة للمستوطنين شرق رام الله

نقابة "التصوير الطبي" تستأنف احتجاجاتها للمطالبة بتنفيذ الاتفاق مع "الصحة"

عمال الضفة بأراضي الـ48 ينظمون وقفات احتجاجية على حواجز الاحتلال

برلمانية عراقية تكشف عن صفقة بين الطيران المدني في بلادها وشركة إسرائيلية

إيران: شطب الحرس الثوري من قائمة "الإرهاب" ليس شرطا للاتفاق النووي

"الوفاء" تُنظم حفل تأبين لرجل الأعمال الراحل زهير العلمي

روسيا تعتزم محاكمة الوكالة اليهودية في موسكو

حماس تعزي تركيا بضحايا حوادث السير

"حكاية 1000 شهيد".. مهرجان وطني بغزة

جبارين: شعبنا سيقف سداً منيعاً أمام إجراءات الاحتلال بحق الأسرى

عمال الضفة بأراضي الـ48 ينظمون وقفات احتجاجية على حواجز الاحتلال

21 اغسطس 2022 . الساعة 07:42 بتوقيت القدس
...
المئات من عمال الضفة ينتظرون للمرور عبر حاجز عسكري للوصول إلى أماكن عملهم بالداخل المحتل (صورة أرشيفية)

نظم عشرات آلاف العمال في الداخل المحتل، فجر اليوم الأحد، وقفات احتجاجية وتظاهروا على الحواجز العسكرية التي يمرون منها إلى الداخل المحتل.

جاءت الوقفات، للتعبير عن رفض العمال الفلسطينيين، قرار السلطة برام الله وسلطات الاحتلال، بتحويل رواتبهم عبر البنوك العاملة في أراضي السلطة.

ويرفض العمال هذا القرار، ويعتبرونه مقدمة لاقتطاع أجزاء من رواتبهم من قبل حكومة رام الله.

وكانت مجموعات عمالية قد دعت، مؤخراً، العمال إلى تنفيذ فعاليات احتجاجية على الحواجز العسكرية التي يمرون منها إلى أماكن عملهم، للتعبير عن رفض قرار تحويل الرواتب عبر البنوك.

المصدر / وكالات
#الداخل المحتل #عمال #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة