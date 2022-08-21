نقابة "التصوير الطبي" تستأنف احتجاجاتها للمطالبة بتنفيذ الاتفاق مع "الصحة"

أعلن مجلس نقابة أخصائيي وفنيي التصوير الطبي، عن استمرار الخطوات الاحتجاجية للمطالبة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الصحة، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء برام الله.

وقال رئيس النقابة رامي الخضور، في تصريح صحفي، إن خطواتهم الاحتجاجية ستكون مخففة لإعطاء فرصة للجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع وزارة الصحة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

وأوضح، أنهم قرروا في مجلس النقابة، أن يكون أيام الاثنين، والأربعاء، والخميس القادمة، العمل في أقسام الاشعة في المستشفيات بنسبة 70 % من الموظفين، ووقف العمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية مع عدم التوجه، ووقف تصوير مرضى العيادات الخارجية في المستشفيات.

كما قرر المجلس التوقف عن استقبال طلاب التصوير الطبي للتدريب خلال فترة عرقلة العمل، وكذلك وقف العمل في دائرة الأشعة في مبنى وزارة الصحة في نابلس ورام الله مع عدم التوجه.

وثم الاتفاق على وقف العمل في مراكز الطوارئ والولادة الآمنة إلا للحالات الطارئة فقط طوال هذه الأيام، ووقف العمل في المركز الوطني للتأهيل مع التواجد.

وأشارت النقابة إلى استثناء، مرضى الدم، السرطان، الكلى والثلاسيميا من خطوات تعليق العمل.

المصدر / فلسطين أون لاين