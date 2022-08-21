فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقاومون يطلقون النار صوب حافلة للمستوطنين شرق رام الله

برلمانية عراقية تكشف عن صفقة بين الطيران المدني في بلادها وشركة إسرائيلية

إيران: شطب الحرس الثوري من قائمة "الإرهاب" ليس شرطا للاتفاق النووي

"الوفاء" تُنظم حفل تأبين لرجل الأعمال الراحل زهير العلمي

روسيا تعتزم محاكمة الوكالة اليهودية في موسكو

حماس تعزي تركيا بضحايا حوادث السير

"حكاية 1000 شهيد".. مهرجان وطني بغزة

جبارين: شعبنا سيقف سداً منيعاً أمام إجراءات الاحتلال بحق الأسرى

هذا ما قالته والدة الشهيد "النابلسي" في مهرجان "حكاية 1000شهيد" بغزة اليوم

فاكهة وحيدة تقلل من نمو الخلايا السرطانية .. تعرف إليها

قوات الاحتلال تقتحم سلواد إثر إطلاق النار على حافلة للمستوطنين

21 اغسطس 2022 . الساعة 03:06 بتوقيت القدس
...
قوات الاحتلال على مدخل بلدة سلواد إثر إطلاق النار على حافلة للمستوطنين

اقتحمت قوات الاحتلال، في وقت مبكر فجر اليوم الأحد، بلدة سلواد شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية، إثر إطلاق النار على حافلة للمستوطنين في البلدة.

وذكر مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بأليات مصفحة سلواد عقب إغلاق مداخل البلدة، ومنع الدخول والخروج من سلواد.

وأشارت المصادر أن قوات الاحتلال، شرعت في عمليات بحث في سلواد عن مطلقي النار على حافلة المستوطنين.

وأطلق مقاومون النار، منتصف الليلة، صوب حافلة للمستوطنين قرب سلواد شرق، ما أدى إلى وقوع أضرار في الحافلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أنّ حافلة للمستوطنين تعرضت لإطلاق نار بين مستوطنتي "عوفرا" و"شيلو" زاعمة أنه لم تسجل إصابات، فيما تعرضت الحافلة إلى أضرار.

وذكرت وسائل الإعلام، أن 8 أعيرة نارية على الأقل أصابت حافلة مصفحة تابعة لشركة "إيغد" كانت مليئة بالمستوطنين قرب سلواد، وبأعجوبة لم تقع إصابات.

ويطلق مقاومون النار من يوم إلى آخر تجاه قوات الاحتلال والمستوطنين، فيما تتعرض أليات الاحتلال والمستوطنين للرشق بالحجارة بشكل يومي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #الضفة #سلواد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة