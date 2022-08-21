قوات الاحتلال تقتحم سلواد إثر إطلاق النار على حافلة للمستوطنين

اقتحمت قوات الاحتلال، في وقت مبكر فجر اليوم الأحد، بلدة سلواد شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية، إثر إطلاق النار على حافلة للمستوطنين في البلدة.

وذكر مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بأليات مصفحة سلواد عقب إغلاق مداخل البلدة، ومنع الدخول والخروج من سلواد.

وأشارت المصادر أن قوات الاحتلال، شرعت في عمليات بحث في سلواد عن مطلقي النار على حافلة المستوطنين.

وأطلق مقاومون النار، منتصف الليلة، صوب حافلة للمستوطنين قرب سلواد شرق، ما أدى إلى وقوع أضرار في الحافلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أنّ حافلة للمستوطنين تعرضت لإطلاق نار بين مستوطنتي "عوفرا" و"شيلو" زاعمة أنه لم تسجل إصابات، فيما تعرضت الحافلة إلى أضرار.

وذكرت وسائل الإعلام، أن 8 أعيرة نارية على الأقل أصابت حافلة مصفحة تابعة لشركة "إيغد" كانت مليئة بالمستوطنين قرب سلواد، وبأعجوبة لم تقع إصابات.

ويطلق مقاومون النار من يوم إلى آخر تجاه قوات الاحتلال والمستوطنين، فيما تتعرض أليات الاحتلال والمستوطنين للرشق بالحجارة بشكل يومي.

المصدر / فلسطين أون لاين