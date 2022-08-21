برلمانية عراقية تكشف عن صفقة بين الطيران المدني في بلادها وشركة إسرائيلية

جددت برلمانية عراقية دعوتها لمؤسسات الرقابة المالية والنزاهة العراقية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطيران المدني العراقي، الكفيلة بإيقاف التعاقد مع شركة أمنية على صلة بالاحتلال.

ووفق موقع "السومرية نيوز" العراقي، كشفت عضو مجلس النواب العراقي، عالية نصيف، أن "سلطة الطيران المدني العراقية، أحالت عقد الحماية الأمنية في مطار بغداد الدولي إلى شركة "بيزنيز إنتل" التي لها ارتباطات إسرائيلية".

وقالت نصيف "ذلك يعني فتح باب المطار على مصراعيه أمام المخابرات المعادية، ودون أي تحرك من قبل الجهات المعنية تجاه هذا الخرق الأمني".

وأقر مجلس النواب العراقي في السادس والعشرين من مايو/أيار الماضي بالأغلبية، مشروع قانون يحظر التطبيع مع (إسرائيل) ويجرّمه.

ونصّ المشروع على منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية، أو أيّ علاقات من أي نوع آخر.

كما نص على عقوبات السَّجن المؤبد أو الموقت لأي عراقي يشجع على التطبيع، مع رفع أيّ حصانة سياسية أو برلمانية أو قضائية عن المطبعين.

المصدر / وكالات