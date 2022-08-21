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إيران: شطب الحرس الثوري من قائمة "الإرهاب" ليس شرطا للاتفاق النووي

21 اغسطس 2022 . الساعة 01:11 بتوقيت القدس
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قال مستشار الوفد الإيراني لمفاوضات فيينا محمد مرندي، السبت، إن شطب الحرس الثوري من قائمة "الإرهاب" الأمريكية "لم يكن مطلقا شرطا مسبقا" للاتفاق النووي.

جاء ذلك تعليقا على تصريح لمسؤول أمريكي نشره موقع قناة "سي إن إن" الأمريكية، قال فيه إن طهران تراجعت عن مطالبتها بشطب الحرس الثوري من قائمة "الإرهاب."

وقال مرندي في تغريدة: "قلت أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية إن شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية لم يكن مطلقا شرطا مسبقا أو أساسيا" للاتفاق النووي.

وأضاف: "إذا أرادت الولايات المتحدة التسويق للاتفاق عبر طرح هذه الادعاءات، فهذا الأمر متروك لها".

وتابع: "بكل بساطة، ستبقي إيران اسم القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط على قائمة الإرهاب الخاصة بها".

المصدر / الأناضول
#إيران #أميركا #الاتفاق النووي #الحرس الثوري

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