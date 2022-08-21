"الوفاء" تُنظم حفل تأبين لرجل الأعمال الراحل زهير العلمي

نظمت جمعية الوفاء الخيرية، حفل تأبين لرجل الأعمال الراحل الدكتور المهندس زهير العلمي، في فندق الكومودور غرب مدينة غزة، الخميس الماضي.

وحضر التأبين عددًا من الوجهاء والشخصيات الاعتبارية وممثلي الفصائل ورؤساء الجامعات والتجمعات النقابية والجمعيات الخيرية، وحشد من عائلة العلمي.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الوفاء، م. أحمد أبوراس: لقد غيب الموت، د. زهير جسداً، لكن سيبقى في قلوبنا ما بقينا على قيد الحياة، ولن ننساه وستظل أعماله نبراساً وقدوة لنا ولأبنائنا.

وتابع: "رُغم بُعد د. زهير عن فلسطين إلا أنه حمل فلسطين في صدره وزرعها خيرا أينما حل، فكان المترسّل لرسالته والمتمسّك بديمومته والمؤمن بقضيته والمدافع عن أرض وطنه".

وشدد أبوراس، على أن حفل التأبين ليس تكريماً فحسب، وليس تذكيراً أيضا، وإنما هو بعض من وفاء نقدّمه للرجل الوفيّ الذي كان وفياً ولا يزال وفيا بأعماله لشعب غاب عنه جسداً في غربته وغاب عنه جسدا ًبرحيله، وظل هو الحاضر الذي لا يغيب.

من جانبه قال وزير الصحة الأسبق، د. رياض الزعنون:" جئنا جميعًا اليوم وفاءً لرجل عظيم، جئنا لكي نقول له سلام لروحك في الخالدين، واليوم هو يوم مشهود لأننا نتحدث عن رجل الإنسانية، رجل الهمة الوطنية، رجل المجتمع، رجل العون والغوث، إنه الدكتور المهندس زهير يوسف العلمي رحمه الله واسكنه فسيح جناته".

وتابع: "تشهد كل المحافل للدكتور زهير على عطائه ووطنيته، إنه كان نِعم الرجل الشهم، لا يخفى عليكم الخدمات الجليلة التي قدمها لفلسطين ولغزة مسقط رأسه بالتحديد، ففي التعليم ستجدون له باع، وفي المساجد له باع، وفي الصحة له باع، وفي الرياضة له باع، وفي خدمة كبار السن له باع... إنه حقًا رجل اخطبوط الخير".

بدوره قال القيادي في حركة "حماس" د.م. ماهر صبرة: "الدكتور زهير لا يحتاج لكلماتنا شهادات فيه فأعماله تشهد له وعليه، وكل ما قيل أو ما نسمع أو نقرأ عنه لن نوافيه حقه، لكننا نقف اليوم وهو واجب علينا لنشهد لهذا الرجل، وهذه بشرى للإنسان المؤمن فعندما يشهد له أهل الأرض فإن التكريم والقبول عند الله عز وجل".

وأردف قائلًا: "نقول لأهل العلمي الكرام حق لكم أن تفتخروا بهذه القامة، ونقول لغزة حق لكم أن تفتخروا بهذه القامة، وحق لفلسطين وللأمة العربية أن تفتخر بهذه القامة، لقد كان مناضًلا مجاهدًا عالمًا ورجل أعمال وجمع من الفضائل ما يعزُ أن تجتمع في رجل واحد".

من جهته قال محافظ غزة إبراهيم أبو النجا: "لقد كان الراحل د. زهير، سخيًا في الخير منذ أن كان طالبًا في الجامعة، نحن أمام شخصية قلما يُقرأ عنها، فهو صاحب العطاء الذين يقدمون كل ما لديهم لخدمة أبناء شعبهم".

وأضاف: "إن شئتم قولوا عنه مهندسًا وإن شئتم قولوا عنه عالمًا، وإن طاب لكم أن تقولوا عنه رجل عطاءً وإن طاب لكم أن تقولوا عنه كريمًا، وإن طاب لكم إنه مفكرٌ وقائد، ومن أراد أن يتحدث عن الراحل فإنه لن يوفيه حقه بمحاضرة أو حفلٍ أو حتى كتابٍ".

وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي يؤرخ حياة الراحل، ويعرج على أبرز مراحل حياته، وكلمة من آل العلمي وجهوا عبرها الشكر للحضور ولجمعية الوفاء الخيرية على هذا الحفل.







المصدر / فلسطين أون لاين