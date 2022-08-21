روسيا تعتزم محاكمة الوكالة اليهودية في موسكو

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، عن اعتزام روسيا محاكمة الوكالة اليهودية في موسكو بعد اتهامها بانتهاك القوانين من خلال جمع معلومات المواطنين.

وقال صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن "روسيا تعتزم محاكمة الوكالة اليهودية بعد أن اتهمتها وزارة القضاء الروسية بانتهاك القانون من خلال جمع معلومات المواطنين".

وتابعت أنه "في حال ثبت إدانة الوكالة اليهودية، فقد تفقد حقها بالعمل في البلاد وتضطر إلى إغلاق مكاتبها". وفق ما نقل موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية).

وأشارت إلى أنه في وقت سابق، طلبت دولة الاحتلال الاسرائيلي من روسيا تأجيل جلسة المحكمة للحصول على وقت للتوصل إلى اتفاق، لأنها تعتقد أنه يمكن تسوية المسألة من خلال المفاوضات.

وقد أعرب بعض السياسيين عن قلقهم من أن روسيا قد تنتقم من انتقاد دولة الاحتلال الاسرائيلي لغزوها أوكرانيا، وبشأن التأثير الذي قد تحدثه التوترات الثنائية على الجالية اليهودية في روسيا، وفق الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أنه في أعقاب محادثة الأسبوع الماضي بين رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال مسؤولون في دولة الاحتلال الإسرائيلي لوسائل الإعلام إن بوتين طمأن نظيره بأن "الوكالة اليهودية مسألة قانونية بحتة وليست وسيلة لمعاقبة دولة الاحتلال الاسرائيلي على دعمها المتزايد لأوكرانيا".

وأرسلت دولة الاحتلال وفدًا قانونيًا إلى روسيا هذا الأسبوع في محاولة لحل النزاع، لكن لم تكن هناك توقعات تذكر بأن المحكمة لن تسمح بالمضي قدما في القضية.

المصدر / وكالات