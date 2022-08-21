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مقاومون يطلقون النار صوب حافلة للمستوطنين شرق رام الله

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بالفيديو مقاومون يطلقون النار صوب حافلة للمستوطنين شرق رام الله

21 اغسطس 2022 . الساعة 00:11 بتوقيت القدس
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من آثار إطلاق النار على حافلة المستوطنين شرق رام الله

أطلق مقاومون النار، منتصف الليلة، صوب حافة للمستوطنين قرب بلدة سلواد شرق رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أنّ حافلة للمستوطنين تعرضت لإطلاق نار بين مستوطنتي "عوفرا" و"شيلو" زاعمة أنه لم تسجل إصابات، فيما تعرضت الحافلة إلى أضرار.

وذكرت وسائل الإعلام، أن 8 أعيرة نارية على الأقل أصابت حافلة مصفحة تابعة لشركة "إيغد" كانت مليئة بالمستوطنين قرب سلواد، زاعمة عدم وقوع إصابات بين المستوطنين.

وهرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال لمنطقة عملية إطلاق النار، وشرعت في عملية بحث عن المقاومين، بحسب وسائل إعلام الاحتلال.

ويطلق مقاومون النار من يوم إلى آخر تجاه قوات الاحتلال والمستوطنين، فيما تتعرض أليات الاحتلال والمستوطنين للرشق بالحجارة بشكل يومي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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