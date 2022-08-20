هذا ما قالته والدة الشهيد "النابلسي" في مهرجان "حكاية 1000شهيد" بغزة اليوم

قالت أم الشهيد إبراهيم النابلسي عبر مقطع مرئي مسجل في مهرجان حكاية 1000 شهيد الذي نظمته حركة حماس اليوم: أن "أهلنا في غزة مهد الكرامة والعزة يا من سطرتم أروع الملاحم والبطولات إن تضحياتكم لن تضيع سدى ولقاؤنا قريب بالمسجد الأقصى".

ودعت للحفاظ على وصايا الشهداء ووصية الشهيد إبراهيم بعدم التخلي عن البندقية ولاتتركوا الأرض تستباح.

ويحتفي المهرجان الوطني بشهداء غرب غزة من مختلف فصائل وقوى العمل الوطني والإسلامي، على أرض ملعب فلسطين.

وشارك بالمهرجان الذي أقامته الفصائل بأرض ملعب فلسطين غرب مدينة غزة ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية وحشد مهيب من أبناء شعبنا وأهالي الشهداء، حيث كان المهرجان بعنوان "حكاية ألف شهيد".





المصدر / وكالات