تحذير خطير.. إذا كنت من مستخدمي ايفون "ثبت هذا التحديث فوراً"

في تنبيهين مهمين جداً رغم أنهما مرا مرور الكرام، حذرت شركة أبل من ثغرات اكتشفتها في بعض أجهزة هواتف iPhone وآيباد وماك، داعية جميع مستخدميها إلى التحرك في أسرع وقت ممكن.

ونشر عملاق التكنولوجيا هذا التنبيه، داعياً إلى تنزيل تحديث iOS 15.6.1 من أجل حماية المستخدمين من هجمات الاختراق، لافتاً إلى أن تلك الثغرات الأمنية الخطيرة، تسمح للمهاجمين بالسيطرة الكاملة على الأجهزة، بحسب ما نقلت أسوشييتد برس،

كما شددت الشركة على أهمية تحديث تلك الأجهزة، لاسيما آيفون من أجل الاستمتاع بالمزايا الجديدة لنظام iOS 15.6.1، ولكن أيضًا لتثبيت تحديثات الأمان الرئيسية.

"لم يحظيا باهتمام"!

وعلى الرغم من أن أبل أصدرت تقريرين أمنيين حول تلك المشكلة، إلا أنهما لم يحظيا باهتمام واسع خارج المنشورات التقنية.

فيما أوضحت راشيل توباك، الرئيس التنفيذي لشركة سوشيال بروف سكيورتي، أن تفسير أبل للثغرة الأمنية يعني أن المخترق يمكنه الحصول على "وصول إداري كامل" إلى الجهاز، ما يعني أنه يمكن للمتطفلين انتحال شخصية مالك الجهاز وتشغيل أي برنامج باسمه.

لذا نصح خبراء الأمن المستخدمين بتحديث الأجهزة المتأثرة بداية من هواتف آيفون 6 إس والهواتف الأحدث؛ والعديد من طرازات آيباد، بما في ذلك الجيل الخامس والإصدارات الأحدث، وجميع طرازات آيباد برو وآيباد إير 2؛ وأجهزة كمبيوتر ماك التي تعمل بنظام ماك أو إس مونتيري.

ويؤثر الخلل أيضًا على بعض طرز أجهزة آيبود.

في حين لم تذكر أبل في التقارير كيفية أو توقيت اكتشاف هذه الثغرات الأمنية.

يشار إلى أن آخر تحديث أطلقته الشركة العملاقة (iOS 15.6.1) متاح للتنزيل مجانًا على هواتف آيفون، ومن شأنه أن يصلح الثغرات الأمنية، التي يتم استغلالها من بعض الهاكرز أو المترصدين.

المصدر / وكالات