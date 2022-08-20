إنطلاق المهرجان الوطني "حكاية 1000 شهيد" بغزة

أطلقت اليوم حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية المهرجان الوطني بعنوان "حكاية 1000 شهيد" بمدينة غزة.

ويحتفي المهرجان الوطني بشهداء غرب غزة من مختلف فصائل وقوى العمل الوطني والإسلامي، على أرض ملعب فلسطين.

ويتزامن موعد انعقاد المهرجان مع ذكرى إحراق المسجد الأقصى، تأكيدًا بأن البوصلة دائمًا نحو القدس المحتلة، كما تقول اللجنة المنظمة.

وبمنصة على شكل قبة الصخرة الذهبية تخرج اللجنة عن المألوف، يحيط بها عوائل الشهداء الذين أسرجوا بدمائهم قناديل المسجد الأقصى.

ويتضمن المهرجان أوبريتًا فنيًا متكاملًا، يتخلله مجموعة من الفقرات الفنية والمسرحية والنشيد والفلكلور الشعبي، تعبر في مجموعها عن حكايا الشهداء ومسيرتهم التي تروي قصة شعب لم تفتر مقاومته منذ 74 عامًا.

وفي لقاء سابق مع القيادي في حركة حماس بمنطقة غرب غزة د. إياد الدجني لصحيفة "فلسطين"، أوضح أن المهرجان يكرم عائلات الشهداء الذين ارتقوا منذ الانتفاضة الثانية وحتى اليوم، "بهدف ترسيخ قيم المقاومة والجهاد في نفوس الجيل الناشئ ونفوس أبناء الشهداء الذين رسم آباؤهم لوحة مشرفة أوصلت المقاومة وطورتها حتى غدت حالة مشرفة في أدائها وتراكم قوتها".

وقال الدجني: إن هناك رسائل عديدة للمهرجان، أولها رسالة الوفاء لأهالي الشهداء وأن حماس لا تنسى شهداء الشعب الفلسطيني، وهي رسالة الوحدة لكل فصائل العمل الوطني، "فنحن لن نكرم شهداء حماس فقط وإنما شهداء الحركة الوطنية الفلسطينية كافة وعامة الشعب لأنه يستحق ذلك، وهي رسالة وحدة وطنية تعيشها الفصائل والشعب الفلسطيني وفعالياته المجتمعية في ظل حكم حماس وقيادة الحركة لمشروع المقاومة والجهاد".





المصدر / فلسطين أون لاين