النونو يكشف عن جهود هنية لإنهاء عدوان الاحتلال على غزة

كشف طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مؤخرًا، عن الجهود الدبلوماسية التي قام بها رئيس الحركة إسماعيل هنية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال النونو في تصريحات لقناة "الأقصى": منذ بدء العدوان تحرك هنية وقيادة الحركة لوقف العدوان الصهيوني، وقد تواصل رئيس المكتب السياسي لحماس مع تركيا وقطر وروسيا والجزائر لوقف العدوان".

وأوضح أن قيادة حماس بذلت جهدًا دبلوماسيًا وميدانيًا لتثبيت صمود المواطن الفلسطيني وعزل الاحتلال خلال العدوان.

وأكد النونو أن قطر تعهدت بإعادة إعمار البيوت المهدمة في العدوان، عادًّا أن "رأس كل الشرور في المنطقة هو الاحتلال البغيض، والطريق الوحيد للتخلص من الاحتلال هي المقاومة".

وتابع: "لن نستعيد حقوقنا إلا بالمقاومة الفلسطينية والجهد الدبلوماسي في فضح جرائم الاحتلال".

وشدد على أن الاحتلال أمام مقاومة شاملة لإنهاء وجوده على الأراضي الفلسطينية، والمعركة الأساسية الفاصلة في مدينة القدس.

وأوضح أن المفاجأة التي تواجه الاحتلال في الضفة هي تصاعد العمل المقاوم، وأن هذا رد فعل طبيعي على جرائمه.

وشنَّ جيش الاحتلال عدوانًا عسكريًا على غزة، بتاريخ 5 آب/ أغسطس الحالي، بدأه باغتيال قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس بغزة تيسير الجعبري، واستمر العدوان حتى مساء الأحد، 7 من الشهر ذاته، وخلَّف أكثر من 45 شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين