"بحبك يا بابا".. مشهد مُبكي لابنة الأسير خليل عواودة

ظهرت الطفلة تولين ابنة الأسير الفلسطيني خليل عواودة في مقطع فيديو باكيةً لحظة رؤيته من خلال مكالمة هاتفية.

وصرخت الطفلة "بحبك يا بابا"، لحظة رؤيتها والدها المضرب عن الطعام لليوم الـ 161 رفضا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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وأظهرت صورا صادمة للأسير عواودة حالته الصحية الصعبة التي وصل إليها بعد إثر إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.

وفي أول تصريح له بعد تجميد الاعتقال الإداري، أكد العواودة أن تجميد الاعتقال الإداري لن ينهي إضرابه عن الطعام حتى قرار نهائي بالإفراج.

وقال: "أجدد احترامي للشعب الفلسطيني لجهوده وتضامنه معي في الإضراب الذي أخوضه عن الطعام".

وأضاف عواودة: "أثقلنا عليكم في هذا الإضراب، وما النصر إلا من عند الله".

وأصدرت محكمة الاحتلال مساء أمس الجمعة قرارًا بشكل عاجل بتجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة.

يذكر بأن الأسير خليل عواودة، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه، رفضاً لاعتقاله الإداري لليوم الـ161 على التوالي.





المصدر / فلسطين أون لاين