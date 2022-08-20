موعد إعلان نتائج توجيهي الدورة الثانية 2021-2022

من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، عن إعلان الموعد الرسمي لإعلان نتائج الثانوية العامة (توجيهي 2022) الدورة الثانية (الإكمال في الثانوية العامة).

ووفق متابعة "فلسطين أون لاين" فقد انتهت امتحانات الإكمال لطلبة الثانوية العامة "توجيهي 2022" في الضفة الغربية السبت 20 أغسطس/ آب.

بينما في قطاع غزة، انتهت في 22 من الشهر نفسه، بعدما اضطرت الوزارة لتأجيل امتحانات الإكمال ليومين بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وتسعى وزارة التربية والتعليم، إلى الإعلان عن نتائج الدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة (توجيهي فلسطين 2022) في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

كم عدد المتقدمين؟

وتقدّم إلى الدورة الثانية توجيهي 2022، أكثر من 16 ألف طالب وطالبة توزعوا مناصفة بين قطاع غزة والضفة المحتلة بما فيها القدس.

ووفق ما أكدته وزارة التربية والتعليم، فإن 10% من الطلبة المتقدمين في الدورة الثانية (الإكمال في الثانوية العامة -توجيهي 2022) تقدموا لتحسين معدلاتهم.

بينما، 90% منهم تقدموا للامتحان لأنهم غير مستكملين في المرحلة الأولى (توجيهي 2022 - الدورة الاولى).

اقرأ أيضاً: غزة.. استئناف تطبيق امتحانات "التوجيهي" للدورة الثانية الأربعاء المقبل

وبخصوص إعلان نتائج الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة 2022 الدورة الثانية، توقع الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور في تصريح رسمي له، أن يكون في نهاية الأسبوع الاول من شهر أيلول/سبتمبر القادم.

نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية بالاسماء

نتائج الدورة الثانيةموعد إعلان نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية

نتائج توجيهي 2021 بالاسماء غزة الدورة الثانية

نتائج التوجيهي

نتائج التوجيهي بالاسماء

نتائج توجيهي 2021 الدورة الأولى

المصدر / فلسطين أون لاين