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مسؤول سوداني: مصرع 79 شخصا جراء السيول منذ يونيو

20 اغسطس 2022 . الساعة 17:39 بتوقيت القدس
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كشف مسؤول سوداني، السبت، أن عدد من لقوا مصرعهم جراء السيول في البلاد، بلغ 79 شخصا، منذ يونيو/حزيران الماضي.

جاء ذلك في تصريح للأناضول، أدلى به المتحدث باسم مجلس الدفاع المدني السوداني (حكومي)، عبد الجليل عبد الرحيم.

وأفاد المتحدث، بـ"وفاة 79 شخصا، وإصابة 30 آخرين، وانهيار عدد من المنازل كليا وجزئيا، جراء السيول والأمطار في البلاد".

وأضاف أن ذلك خلال الفترة بين مطلع يونيو الماضي وأغسطس/آب الجاري.

وأوضح أن معظم ولايات السودان (18 ولاية) تأثرت بالسيول والفيضانات، ما عدا ولاية الخرطوم.

وأفاد بأن "المجلس القومي للدفاع المدني، وفر معظم الاحتياجات المطلوبة لمقابلة المهددات والتحديات بالنسبة إلى فصل الخريف الحالي".

ودعا "للحيطة والحذر لسائقي العربات على الطرق القومية، خاصة وأننا فقدنا عدد من الضحايا بسبب التهور في القيادة والإصرار على القيادة في مجرى السيول".

والأحد، أعلنت الأمم المتحدة، تضرر نحو 136 ألف سوداني بمختلف مناطق البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول، منذ يونيو الماضي.

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.

وعادة ما تغمر مياه السيول والفيضانات المزارع والقرى على ضفاف النيل الأزرق خاصة في شهري يوليو/ تموز وأغسطس، مواسم هطول الأمطار التي عادة ما تؤدي إلى تلف الزراعة وانهيار المباني.‎

المصدر / الأناضول
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