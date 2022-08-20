الداخلية تنشر كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة، آلية السفر وكشف المسافرين، ليوم غد الأحد عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وقالت إن السفر سيكون للأسماء المتبقية من الحافلة الرابعة، والخامسة من كشف المسافرين رقم (2022/30) والأسماء المسجلة في الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/32)

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأكدت على عدم السماح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كذلك دعتهم لإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين