مجموعة الحوار الفلسطيني تنظم لقاءً سياسياً مع "هنية"

نظمت مجموعة الحوار الفلسطيني لقاءاً سياسياً مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، ضمّ نخباً أكاديمية وباحثين من حوالي ١٢ بلداً.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات سياسية نظمتها مجموعة الحوار، في إطار مساعيها لإعطاء فرصة للنخب الأكاديمية والبحثية للاطلاع عن قرب على مستجدات القضية الفلسطينية، ومواقف الأطراف الفاعلة والمؤثرة في فلسطين.

واستعرض هنية موقف حركة حماس، ورؤيتها لمستقبل القضية الفلسطينية، كما تطرق للتطورات والمستجدات على المستويات الداخلية والإقليمية، والدولية.

وتركزت مداخلات الحضور وتساؤلاتهم حول رؤية حماس لإدارة الصراع مع الاحتلال، في ضوء تسارع وتيرة اعتداءاته وتطرف قادة كيان الاحتلال، إضافة لمقاربات حركة حماس لعلاقاتها بالإقليم، خصوصاً في ضوء محاولات أمريكية دمج “اسرائيل” في المنطقة.

وعبر الحضور عن أهمية اللقاء، للشفافية والوضوح التي اتسم به حديث هنية، وللإحاطة المعمقة التي قدّمها بشأن واقع القضية الفلسطينية وموقعها في الصراع الإقليمي والدولي، ولتوضيحه تعامل حركة حماس مع مجريات ونتائج الصراع على القضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين