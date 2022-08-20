القيادي "شديد" يدعو لدعم خطوات الأسرى الاحتجاجية

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الرحمن شديد، اليوم السبت، إلى التضامن مع الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإسناد حراكهم ضد إدارة السجان.

وقال شديد إن "الأسرى اليوم لا حاجة لهم بالشعر والنثر والتقريظ، إنهم ينشدون حريتهم، وحريتهم واجب على شعبهم وأمتهم، وهي أمانة معلقة في رقاب الأحرار وحماة الديار".

وأشار شديد إلى أن الأسيرين القائدين عبد الناصر عيسى وعثمان بلال يدخلان عامهما الـ28 في سجون الاحتلال، وكانا وما زالا عنواناً للصبر والثبات واليقين والثقة برب كريم رحيم.

وتابع: "28 عاماً وهم يتقلبون في أتوان البلاء ولظى المحنة وقهر القيد، وما لانت لهما قناة".

وأعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، البدء في حراك بدءًا من مطلع هذا الأسبوع عبر خطوات تكتيكية تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعين بإضراب مفتوح عن الطعام.

وقررت الحركة الأسيرة خوض حراك سيبدأ عبر الإضراب يومي الاثنين والأربعاء القادمين، مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني، كبداية أولية وإنذار أخيرة لإدارة سجون الاحتلال، لوقف الانتهاكات والتراجع عن قراراتها الظالمة.



ودعت اللجنة الوطنية كافة أبناء شعبنا وفصائله الحية والمقاومة، إلى الوقوف إلى جانب الأسرى في هذه المعركة، مشددة على أن شعبنا الفلسطيني عهدناه دوماً مسانداً لقضاياه الحية، وعلى رأسها قضية الأسرى التي هي قضية حرية الإنسان على طريق حرية الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين