مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام جنوب الخليل

اعتدت مجموعة من المستوطنين، اليوم السبت، على رعاة الأغنام في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية، لإجبارهم على مغادرة أراضيهم.

ونقلت وكالة "وفا" التابعة للسلطة في رام الله، عن منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، قوله: "إنّ عددًا من المستوطنين حاولوا إجبار الرعاة من مراعي قرية أم الخير على ترك أراضيهم، عبر الاعتداء عليهم، ولكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل".

كما حاولت قوات الاحتلال إيقاف معدات الحفر التي تعمل في شق شوارع في قرية أم الخير، ولكنهم فشلوا بعد الـتأكد من أن هذا العمل داخل المخطط الهيكلي للقرية.

وأشار العمور، إلى أن الاحتلال والمؤسسات الاستيطانية يحاولون من خلال هذه الإجراءات تهجير المواطنين عن أراضيهم، لصالح التوسع الاستيطاني.

المصدر / فلسطين أون لاين