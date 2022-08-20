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طالع الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

20 اغسطس 2022 . الساعة 12:24 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد 21 أغسطس 2022.

وأوضحت في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة والخامسة من كشف المسافرين رقم (30/2022)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (32/2022).

وفي السياق، دعت المسافرين التواجد في تمام الساعة 08:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وذكرت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، منوهة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وللاطلاع على كشف المسافرين (30/2022): انقر هنا

أما للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (32/2022): انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
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