حماس: الوضع الخطير للأسير أبو حميد يكشف حجم جريمة الاحتلال بحق أسرانا

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن الوضع الخطير للأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد بعدم استجابة جسمه للعلاج الكيماوي، يكشف حجم الجريمة المركبة التي ترتكبها سلطات الاحتلال، ضد الأسير أبو حميد، وضد كل أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال.

ودعا قاسم، في تصريح له، السبت، المنظمات الدولية والحقوقية إلى اتخاذ موقف جاد وعملي ضد إجرام ما يسمى بمصلحة السجون الصهيونية ضد الأسير أبو حميد، والتحرك العاجل لإنقاذه من الموت بفعل الإهمال الطبي المتعمد من الاحتلال.

وأضاف أن أسرانا سيبقون الأبطال وعنوان الحركة الوطنية الفلسطينية وعمودها الأساس، وستظل قضيتهم على رأس سلم أولويات المقاومة.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين حذرت الخميس، من تفاقم الظروف الصحية للأسير المريض أبو حميد الذي يتعرض لانتهاكات طبية ممنهجة، بحيث يتم استهدافه بشكل مستمر، وتتعمد إدارة السجون ممارسة سياسة القتل البطيء بحقه .

وأضافت الهيئة عقب زيارة محاميها الأستاذ كريم عجوة أن المعتقل أبو حميد والموجود في سجن الرملة، أصبح مرض السرطان منتشراً في أجزاء جديدة ومختلفة، ومنها منطقة الدماغ .

المصدر / فلسطين أون لاين