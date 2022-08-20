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الصين.. 23 قتيلاً و8 مفقودين من جراء الفيضانات شمال غرب البلاد

20 اغسطس 2022 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
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وكالات

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة "تشينغهاي" شمال غرب الصين، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة السيول الجبلية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت المقاطعة حتى مساء يوم أمس، إلى 23 شخصا، بينما لا يزال ثمانية آخرون في عداد المفقودين.

وأشار مقر الاستجابة الطارئ للكارثة، في بيان رسمي، إلى تضرر أكثر من 6000 مقيم في ست قرى في محافظة داتونغ من جرّاء الكارثة الطبيعية، لافتا إلى إيواء حوالي 1500 شخص في ملاجئ مؤقتة في مدرستين محليتين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

واجتاحت الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ الساعة 10:25 (بالتوقيت المحلي للصين) ليل الأربعاء الماضي، المحافظة المذكورة، متسببة بحدوث فيضانات وانزلاقات طينية وتغيير في مسارات بعض الأنهار، قبل أن تضرب القرى المحيطة.

يذكر أنه تم إنقاذ 23 شخصاً سبق الإبلاغ عن فقدانهم، بينما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.

المصدر / وكالات
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