غزة..31 إصابة في 55 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

نشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، إحصائية حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي من (13-19 أغسطس) الجاري، والأضرار البشرية والمادية الناجمعة عنها.

وأفادت إدارة المرور في بيان مقتضب عبر موقعها الإلكتروني، بوقوع 55 حادث سير وقعت في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، نتج عنها 31 إصابة، سبعة منها متوسطة، و24 إصابة طفيفة.

ونبهت إلى أنّ أضرارًا مادية وتلفيات وقعت في 62 مركبة، ومكونات الطريق، من بينها 4 دراجات نارية جراء الحوادث المذكورة.

المصدر / فلسطين أون لاين