طالع احصائية عمل حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (14_ 19 أغسطس 2022).

وأوضحت الإحصائية التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 12139 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10365 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11927 مواطناً و123 أجنبياً، و89 من فلسطينيي الداخل.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 10146 مواطناً، و88 أجنبياً، و124 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى سبع وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يذكر أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

المصدر / فلسطين أون لاين