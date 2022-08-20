إذاعة الأقصى تطلق خطة برامجية جديدة بعنوان "القدس هي المحور"

أطلقت إذاعة "صوت الأقصى" صباح اليوم السبت خطّتها البرامجية الجديدة تحت عنوان "القدس هي المحور".

وقال عماد زقوت مدير عام الإذاعة إن عنوان الخطة الجديدة والذي اختارته الإذاعة يأتي تأكيدًا منها على أن القدس هي البوصلة وهي الأصل وما دونها فروع.

وأضاف زقوت أن القدس هي المحور، وهذا ما تهدف إليه إذاعة الأقصى بأن يترسخ هذا المفهوم عقيدة وانتماء في عقول أبناء شعبنا، وأن تبقى الأجيال المتعاقبة حافظة لهذه العقيدة والتاريخ.

وشدد زقوت أن الإعلام سيظل مُسانداً لبندقية المقاومة التي تناضل وتجاهد من أجل تحرير القدس حتى تحقيق الهدف المنشود بتحريرها من المحتل.

وأعلنت الإذاعة كذلك أنّ خطتها الجديدة احتوت على برامج جديدة تعزّز الانتماء للوطن، إضافة لتقديم خدمة إخبارية وإعلامية تواكب الأحداث.

من جهته، قال مدير دائرة البرامج في الإذاعة محمد مشمش إن من أهم البرامج الجديدة برنامج "نافذة على الضفة" و "هنا القدس" و "حوار النخبة" وأهمها برنامجي "على المنصة" الذي يبث عبر منصة كلوب هاوس وبرنامج "المحور" الذي يركز على كل ما يخص المقاومة في فلسطين ودول الممانعة وأفق مشروع التحرير، ويتم تقديمه بالتعاون مع إذاعة النور الخاصة بحزب الله في لبنان.

وأعلن مشمش أن الخطة تضمنت نخبة من البرامج التسجيلية الجديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين