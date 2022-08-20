الحركة الأسيرة تعلن بدء خطوات تكتيكية لمواجهة إجراءات إدارة السجون

قالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، إنه وبعد التشاور، قررت خوض حراك يبدأ مطلع هذا الأسبوع، عبر خطوات تكتيكية تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعان بإضراب مفتوح عن الطعام تشارك فيه جميع فصائل العمل الوطني في سجون الاحتلال.

وأوضحت الحركة الأسيرة في بيان لها، أن حراك الأسرى يبدأ عبر الإضراب يومي الإثنين والأربعاء القادمين مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني كبداية أولية وإنذار أخير لإدارة سجون الاحتلال لوقف هذه الهجمة والتراجع عن قراراتها.

وأشارت إلى أن إدارة سجون الاحتلال وكعادتها بنقض العهود والمواثيق، تراجعت عن التفاهمات التي حصلت معهم في شهر مارس/ آذار الماضي، والتي على إثرها "أوقفنا حراكنا الإستراتيجي آنذاك، وتقرر العودة لقرارها بالتنكيل بالأسرى عمومًا وبالأسرى المؤبدات خصوصًا، وذلك عبر النقل التعسفي كل 6 أشهر، لتفقد الأسير استقراره وانسجامه مع محيطه الذي فُرِضَ عليه بعد قضائه سنوات طويلة في الأسر، حيث إن غالبية الأسرى اقتربوا من عامهم الـ 20".

وأضاف البيان: "وبناءً على ذلك أعدنا ترتيب صفوفنا لمعركة قد تُفرض علينا قريبًا، وعلى قاعدة وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا الواردة في سورة بني إسرائيل، وذلك عبر إعادة تفعيل لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة لمواجهة هذه الهجمة الصهيونية".

ودعت الحركة الأسيرة كافة أبناء شعبنا وفصائله الحية والمقاومة للوقوف إلى جانبنا في هذه المعركة، هذا الشعب الذي عهدناه دومًا مساندًا لقضاياه الحية وعلى رأسها قضية الأسرى التي هي قضية حرية الإنسان على طريق حرية الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين