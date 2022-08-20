طليب تطلق حملة لربط المساعدات الأميركية لـ(إسرائيل) بإنهاء احتلالها لفلسطين

أطلقت النائبة الأميركية من أصول فلسطينية رشيدة طليب، حملة تطالب بربط المساعدات الاميركية لـ(إسرائيل) بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وإنهاء سياسات الفصل العنصري.

وتبنت شبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية هذه الحملة، وعنونتها تحت شعار: "الجميع يستحقون الأمان والحرية والعدالة".

وبينت العريضة إلى مليارات الدولارات التي تجبيها الحكومة الأميركية من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، لتمويل غير مشروط للجيش الإسرائيلي كل عام بدون أي مساءلة.

وطالبت الادارة الأميركية محاسبة حكومة الاحتلال على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ودعت الأميركيين إلى التوقيع عليها، في محاولة لربط المساعدات الأميركية بإنهاء حكومة (إسرائيل) احتلالها، والتوقف عن سياساتها العنصرية، والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين