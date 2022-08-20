رسميًا.. كاسيميرو يرحل إلى مانشستر يونايتد

أعلن ريال مدريد، اليوم الجمعة، عن توصله لاتفاق مع مانشستر يونايتد، بشأن انتقال متوسط الميدان البرازيلي، كاسيميرو (30 عاما)، لصفوف الشياطين الحمر.

وأعرب الملكي، في بيان عبر موقعه الرسمي، عن امتنانه لكاسيميرو، واصفا إياه بأنه "جزء من أسطورة النادي".

واستعرض ريال مدريد سجل البطولات، التي توج بها الدولي البرازيلي بقميص الميرينجي، والتي وصلت إلى 18 لقبا، بواقع 5 في دوري الأبطال، و3 في كأس العالم للأندية، ومثلهم في كل من السوبر الأوروبي والليجا والسوبر الإسباني، إلى جانب لقب وحيد في كأس الملك

وأشار الميرينجي إلى أنه سيودع كاسيميرو، الاثنين المقبل، في حضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز

المصدر / وكالات