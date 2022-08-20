فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رسميًا.. كاسيميرو يرحل إلى مانشستر يونايتد

مرض جديد معد ومخيف طال 82 طفلاً بالهند

أبو ظبي تسعى لبيع فندق ميامي الأميركي بـ580 مليون دولار

في أول تصريح له.. عواودة يؤكد استمرار اضرابه عن الطعام حتى الإفراج

الاحتلال يمنع المختص بشؤون القدس جمال عمرو وزوجته من السفر

محكمة روسية تؤجل النظر في إغلاق الوكالة اليهودية

أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

استخلاص سم العقارب في تركيا لبيعه بملايين الدولارات

الاحتلال يجمد قرار الاعتقال الإداري للمضرب خليل عواودة

استطلاع: الاستعصاء السياسي في (إسرائيل) يراوح مكانه

رسميًا.. كاسيميرو يرحل إلى مانشستر يونايتد

20 اغسطس 2022 . الساعة 00:43 بتوقيت القدس
...
كاسميرو الى اليونايتد رسميا

أعلن ريال مدريد، اليوم الجمعة، عن توصله لاتفاق مع مانشستر يونايتد، بشأن انتقال متوسط الميدان البرازيلي، كاسيميرو (30 عاما)، لصفوف الشياطين الحمر.

وأعرب الملكي، في بيان عبر موقعه الرسمي، عن امتنانه لكاسيميرو، واصفا إياه بأنه "جزء من أسطورة النادي".

واستعرض ريال مدريد سجل البطولات، التي توج بها الدولي البرازيلي بقميص الميرينجي، والتي وصلت إلى 18 لقبا، بواقع 5 في دوري الأبطال، و3 في كأس العالم للأندية، ومثلهم في كل من السوبر الأوروبي والليجا والسوبر الإسباني، إلى جانب لقب وحيد في كأس الملك

وأشار الميرينجي إلى أنه سيودع كاسيميرو، الاثنين المقبل، في حضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز

المصدر / وكالات
#مانشستر يونايتد #ريال مدريد #الدوري الانجليزي #كاسيميرو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة