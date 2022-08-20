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مرض جديد معد ومخيف طال 82 طفلاً بالهند

20 اغسطس 2022 . الساعة 00:39 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

في اكتشاف جديد، ذكرت دراسة أن الأطباء رصدوا تفشياً متزايداً لمرض جديد ومعد يصيب الأطفال الصغار، يحمل اسم "إنفلونزا الطماطم".

في التفاصيل، أفادت المعلومات بأنه جرى إحصاء إصابة 82 طفلاً بمرض "إنفلونزا الطماطم" بالهند فيما يشتبه بإصابة 26 طفلاً آخر حتى سن العاشرة، وفق صحيفة "الصن" البريطانية ومجلة "لانست" الطبية.

ويسبب الفيروس الجديد طفحاً جلدياً أحمر اللون، إضافة إلى الحمى وآلام المفاصل.

كذلك أشار الخبراء إلى أن المرض معد للغاية، ويخشون أن يمتد إلى البالغين أيضا.

بدوره، أفاد وزير الصحة الهندي، جيه راداكريشنان، بأن العدوى تعدّ نوعاً جديداً من الأمراض التي تصيب اليد والقدم والفم.

في حين أكدت السلطات الهندية أنه جرى رصد 82 حالة في الأشهر الأخيرة، وكل الإصابات كانت بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

أما عن التسمية، فأشارت المعلومات إلى أن هذه الإنفلونزا اكتسبت اسمها نتيجة ظهور بثور حمراء ومؤلمة في جميع أجزاء الجسم، قبل أن تتضخم تدريجياً لتصبح بحجم حبة الطماطم.

وأوضحت أن أعراضه كبقية الأمراض الفيروسية، تشمل الإعياء، والغثيان، والقيء، والإسهال، والحمى، والجفاف، وآلام الجسم، وهي شبيهة بأعراض الإنفلونزا، مع العلم أن أسبابه مازالت مجهولة.

يذكر ألا دليل رسميا حتى الآن يشير إلى خطورة هذا الفيروس الجديد، وفيما إذا كان مهدداً للحياة.

في حين جرى معالجة الأطفال المرضى بالأدوية التقليدية مثل الباراسيتامول والراحة والكثير من السوائل.

المصدر / وكالات
#الهند #فايروس #طماطم #مرض معد

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