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في أول تصريح له.. عواودة يؤكد استمرار اضرابه عن الطعام حتى الإفراج

20 اغسطس 2022 . الساعة 00:19 بتوقيت القدس
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الأسير عواودة في اول ظهور له

في أول تصريح له بعد تجميد الاعتقال الإداري، قال الأسير خليل العواودة إن تجميد الاعتقال الإداري لن ينهي إضرابي عن الطعام حتى قرار نهائي بالإفراج

وقال: "أجدد احترامي للشعب الفلسطيني لجهوده وتضامنه معي في الإضراب الذي أخوضه عن الطعام".

وأضاف عواودة" أثقلنا عليكم في هذا الاضراب، وما النصر إلا من عند الله.

وأصدرت محكمة الاحتلال مساء اليوم الجمعة قرارًا بشكل عاجل بتجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة.

يذكر بأن الأسير خليل عواودة، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه، رفضاً لاعتقاله الإداري لليوم 159 على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اضراب عن الطعام #اعتقال اداري #خليل عواودة

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