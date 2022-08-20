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الاحتلال يمنع المختص بشؤون القدس جمال عمرو وزوجته من السفر

20 اغسطس 2022 . الساعة 00:08 بتوقيت القدس
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جمال عمرو

منعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المختص في شؤون القدس جمال عمرو، وزوجته المرابطة المقدسية زينة عمرو من السفر عبر جسر الأردن.

وقد كانا في طريقهما إلى الأردن للمشاركة في ندوة ثقافية بعنوان "القدس عقيدة ومسؤولية عربية وإسلامية"، تحت رعاية رئيس مجلس النواب الأردني.

وقال نجله رضوان: إنه "من المؤسف أن يتم احتجاز والداي لساعات طويلة على الجانب الأردني من الحدود، ثم منعهما أمنيا من قبل المخابرات الأردنية من دخول الأردن دون إيضاح الأسباب".

ويمارس الاحتلال اعتداءات وإجراءات تعسفية بحق المرابطين والمقدسيين، منها الإبعاد والاعتقال والمنع من السفر، لمنعهن من التصدي لمخططاته التهويدية في المسجد الأقصى، ولاقتحامات المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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