استطلاع: الاستعصاء السياسي في (إسرائيل) يراوح مكانه

أظهر استطلاع حديث للرأي العام أن "الاستعصاء السياسي في (إسرائيل)"، ما زال يراوح مكانه، إذ لن يتمكن أي حزب سياسي من تشكيل حكومة.

وجاء الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم، قبل 74 يوم من الانتخابات المبكرة المقررة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

والانتخابات القادمة هي الخامسة في غضون أقل من 4 سنوات.

ووفقا للاستطلاع، تحصُل كتلة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو على 59 مقعدًا بمقابل 43 لكتلة رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد، و12 لكتلة وزير الجيش بيني غانتس، و6 للقائمة المشتركة (العربية) التي لا تدعم أي من المرشحين.

ويشترط "القانون الإسرائيلي" حصول الحكومة على ثقة 61 على الأقل من أعضاء الكنيست الـ120.

والنتائج هي ذاتها التي أشارت إليها استطلاعات رأي عام في الأسابيع الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين