المقاومة تصعّد من عملياتها في الضفة خلال الـ48 ساعة الأخيرة

صعّدت المقاومة الفلسطينية من أعمالها ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وشهدت الضفة 6 عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين، وأصيب مستوطن إسرائيلي، كما شهدت إلقاء مفرقعات نارية وزجاجات حارقة في 3 مناطق.

وسجلت الضفة كذلك عملية إحراق مستوطنة، وتفجير عبواتان ناسفتان، وعمليتي تصدي للمستوطنين، و19 نقطة مواجهة.

واندلعت مواجهات على حاجز شعفاط والرام بمدينة القدس، والبيرة ودير نظام في رام الله، إلى جانب إلقاء زجاجات حارقة وإطلاق نار صوب جنود الاحتلال.

أما في طوباس، فاندلعت مواجهات في طمون، كما أطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال، فيما شهدت بيتا وبيت دجن وجبل صبيح مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال، تخللها إلقاء الحجارة.

وشهد مخيم بلاطة، اندلاع مواجهات، وعملية إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، بينما تصدى الفلسطينيون للمستوطنين، ولقوا الحجارة صوب مركباتهم في عقربا.

وفي جنين أصيبت مستوطنة بعد إلقاء الحجارة على مركباتهم، على حاجز دوتان، وشهد حاجز الجملة عملية إطلاق نار ومواجهات وتفجير عبوات ناسفة.

كما اندلعت مواجهات في كل من جبع ويعبد، وكفر قدوم وعزون في قلقيلية، بينما شهدت منطقة مستوطنة بيتار عيليت قرب بيت لحم إلقاء زجاجات حارقة وإحراق مستوطنات، إضافة إلى مواجهات مخيم عقبة جبر في أريحا.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فسجلت الضفة، عملية إطلاق نار على قوات الاحتلال اثناء اقتحام مدينة طوباس، وعلى قوات الاحتلال اثناء اقتحام طمون، وأثناء اقتحام يعبد.

كما شهدت إلقاء زجاجات حارقة باتجاه مستوطنة بيتار عيليت ونشوب حريق بالمستوطنة، وإطلاق نار على قوات الاحتلال أثناء اقتحام مدينة رام الله وإلقاءعبوات ناسفة واطلاق نار على حاجز الجلمة في جنين، وإلقاء زجاجات حارقة باتجاه قوات الاحتلال عند قرية دير نظام، وإلقاء عبوات ناسفة واطلاق نار على قوات الاحتلال أثناء اقتحام مخيم بلاطة.

وأصيبت مستوطنة عقب إلقاء الحجارة صوب مركبتها قرب مستوطنة دوتان قرب جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين