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احتراق سيارات لمستوطنين في حيفا للمرة الثانية في أسبوع

19 اغسطس 2022 . الساعة 22:46 بتوقيت القدس
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اندلع حريق، فجر الجمعة، في عدة سيارات خصوصية لمستوطنين يهود في مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة عام 48، وذلك للمرة الثانية أسبوع.

وأفاد موقع الأخبار العبري (0404) بأن طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت على إخماد حريق شب في عدد من السيارات بـ"شارع اللنبي" في حيفا.

وأشار إلى أن الحريق انتشر وطال كوابل كهرباء في المنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، لافتاً إلى أن التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق.

وكان حريق مماثل شب فجر الثلاثاء في ثلاث سيارات بشارع "زيمانهوف" في حيفا بالقرب من مبنى سكني، وأصيبت بأضرار بالغة.

وقالت شرطة الاحتلال إنها فتحت تحقيقا في الحادث، مشيرة إلى أنها "تشتبه في أنه متعمد".

المصدر / فلسطين أون لاين
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