نقل الأسير حريبات إلى المستشفى بعد تدهور صحته

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي الأسير إياد حريبات، اليوم، من سجن "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا" بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي، بحسب نادي الأسير الفسلطيني.

والأسير حريبات من خربة سكة القريبة من بلدة دورا جنوب الخليل، اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 21/9/2002، وحكمت عليه بالسجن المؤبد إضافة إلى 20 عامًا.

وتعرض الأسير عام 2014 لحقنة يشتبه أنها ملوثة أدت إلى إصابته بانتشار بكتيري داخل جسده وإضعاف بنيته، وفي عام 2017 تعرض للرشِّ بغاز سام على يد قوات القمع أدى لإصابته بحروق في الجسم، كما أُصيب حريبات بمرض عصبي سبب له رعشة في جسمه وصعوبة في الحركة وفقدانًا للذاكرة.

المصدر / فلسطين أون لاين