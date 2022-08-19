"التعليم" تستنكر فرض الاحتلال مناهج مشوهة على طلبة القدس

استنكرت وزارة التربية والتعليم بغزة، إقدام الاحتلال الإسرائيلي على فرض مناهج مشوهة على طلبة المدارس الفلسطينية في القدس المحتلة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، وقوفها بجانب اتحاد أولياء أمور طلاب مدارس القدس ودعمها لقراراته لمواجهة سياسات الاحتلال التي تستهدف المدارس المقدسية والمنهاج الفلسطيني.

وجدتت تأكيدها على أن المناهج المعتمدة في المدارس هي المناهج الفلسطينية التي تدرس في جميع محافظات فلسطين.

وثمنت الوزارة عاليا دور وموقف أولياء الأمور والأهالي في القدس عدم السماح بأن يتم فرض كتب إسرائيلية على أبنائهم.

وطالبت الدول العربية والإسلامية ودول العالم ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الوقوف عند مسؤولياتها ومنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته العدوانية بحق وحرية التعليم في القدس.

ويذكر أن سلطات الاحتلال نسخت كتب المنهاج الفلسطيني التنشئة الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا والتربية الدينية، وشوهت المعلومات وأزالت كافة القيم الوطنية والمجتمعية بداخلها، وأقحمتها بأفكار محرفة.

كما هددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خمس مدارس والكلية الإبراهيمية بالإغلاق إذا لم تقم باعتماد وتدريس الكتب المحرفة.

المصدر / فلسطين أون لاين