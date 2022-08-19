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مرصد حقوقي يدين إغلاق الاحتلال منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية

19 اغسطس 2022 . الساعة 19:12 بتوقيت القدس
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الاحتلال يغلق مقرات 7 مؤسسات فلسطينية

أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلية  سبع منظمات ومؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية،  والتحريض المباشر عليها، في تحد سافر للمنظومة الحقوقية الدولية، وانتهاك للحقوق والحريات.
 
واعتبر المرصد أن هذه الإجراءات التعسفية ضد المؤسسات الفلسطينية، تأتي في إطار التعتيم على جرائم القوة القائمة بالاحتلال، وهي جزء لا يتجزأ  من العدوان الشامل على الوجود الفلسطيني.
 
ودعا المرصد العربي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى وضع حد لانتهاكات الاحتلال ومحاسبته على هذه الجرائم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومؤسسات العمل الأهلي والضغط على دولة الاحتلال لوقف العدوان المستمر عليها.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، سبع مؤسسات فلسطينية حقوقية وأخرى تعمل في مجال المجتمع المدني، بعد اقتحام مقارها في مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، بالتزامن مع نهب محتوياتها.

وشمل القرار ست مؤسسات بعد أشهر من تصنيفها "إرهابية"، وبعد أقل من 24 ساعة على قرار لوزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بني غانتس، تحدث فيه عن اعتبار ثلاث مؤسسات (مؤسسة الضمير، مركز بيسان، اتحاد لجان المرأة) بأنها "إرهابية" وبشكل نهائي، فيما جُدّد إغلاق مقر مؤسسة أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #مؤسسات حقوقية #مؤسسات أهلية #المرصد العربي لحقوق الإنسان

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