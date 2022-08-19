جماهير طوباس تشيّع جثمان "شهيد الفجر"

شيعت جماهير طوباس، عصر اليوم الجمعة، جثمان الشهيد المُسن صلاح صوافطة، الذي ارتقى متأثرًا بإصابته برصاص قوّات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها المدينة فجر اليوم.

وانطلق المئات في موكب تشييع الشهيد الحاج صلاح توفيق أبو جبارة "صوافطة" (58 عامًا) من المسجد القديم وصولًا إلى منزل عائلته، ثم إلى المقبرة القديمة، وسط هتافات غاضبة منددة بجرائم الاحتلال، ومطالبة للمقاومة بالرد والانتقام، رافعين رايات فلسطين وحركة حماس.

واستشهد الحاج صوفطة، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في رأسه بعد خروجه من صلاة فجر اليوم الجمعة في طوباس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة طوباس وبلدة طمون، فجر اليوم، حيث تصدى مقاومون لها بإطلاق النار صوبها.

وزفت حركة حماس إلى جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، شهيد الفجر الحاج صوافطة، وباركت عملية التصدّي البطولي والاشتباك مع قوّات الاحتلال التّي داهمت طوباس وطمون.

وأكدت الحركة في بيان لها على أن "دماء الشهيد الحاج أبو جبارة، وكل دماء شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا في معارك البطولة والفداء لن تذهب هدرًا، وستبقى منارة لشعبنا في التصدّي لإرهاب الاحتلال".

ودعت شبابنا المقاوم إلى مواصلة الاشتباك مع العدو والاستبسال في التصدّي لاقتحاماته لمدن وقرى ومخيمات الضفة المحتلة، حتى دحره عن أرضنا وانتزاع حقوقنا المشروعة.

















المصدر / فلسطين أون لاين