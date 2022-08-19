إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس وقلقيلية

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب مسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع 39 إصابة خلال مواجهات في بلدة بيت دجن شرق نابلس، 37 منهم اختناقاً بالغاز المسيل للدموع، وإصابة بالرصاص المطاطي، وأخرى بحروق نتيجة إصابة مباشرة بقنبلة غاز.

وقمعت قوات الاحتلال الفعالية الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بيت دجن، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين والطواقم الصحفية والإسعاف.

كما اندلعت مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس، أصيب خلالها 9 مواطنين، 5 منهم بحالات اختناق، و 3 بالسقوط، وإصابة بالرصاص المطاطي.

وفي مواجهات قلقيلية، أصيب 25 فلسطينياً بالرصاص المعدني والمطاط خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم شرق المدينة.

وتندلع مواجهات أسبوعية مع قوات الاحتلال، خلال مسيرات مناهضة للاستيطان تخرج في مدن الضفة، حيث تقمع قوات الاحتلال المسيرات ما يؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين