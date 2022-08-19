أكثر من 24 معتقلًا سياسيًا في سجون السلطة بينهم 3 أطفال

تواصل أجهزة السلطة ملاحقاتها وانتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 24 مواطنًا على خلفية انتمائهم السياسي، معظمهم أسرى محررون، بينهم 3 أطفال قاصرين، وسط دعوات لوقفة تضامنية معهم غدًا السبت.

ودعا أهالي المعتقلين السياسيين إلى المشاركة في الوقفة التضامنية الأسبوعية مع أبنائهم المعتقلين في سجون السلطة، غدًا السبت، الساعة الخامسة والنصف عصرًا على دوار المنارة وسط رام الله، للمطالبة بالإفراج عنهم من زنازين السلطة ومسلخ أريحا؛ ظلما دون أي تهمة.

ولا تزال أجهزة السلطة في طوباس تعتقل الأطفال الثلاثة: كريم ماجد صوافطة، مؤمن أحمد صوافطة، مازن نادر صوافطة، بالإضافة إلى الشاب نعمان صوافطة، لليوم الـ2 على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة في طوباس الأسير المحرر أحمد جمال دراغمة لليوم الـ3 وتحوله إلى سجن أريحا، علما أنه جريح ويعاني من أزمة صحية في الرئتين وضيق بالتنفس، كما مددت اعتقال الشاب علي العريان لمدة 15 يومًا، علمًا أنه معتقل منذ 4 أيام لدى وقائي السلطة.

وتختطف الأسير المحرر سليمان أبو صالحة والأسير المحرر محمود عصيدة، لليوم الـ4 على التوالي، والشاب أحمد زياد صوافطة والأسير المحرر سائد هاني عادي والأسير المحرر معاذ عيسى حميدان لليوم الـ5 على التوالي.

كما تواصل اختطاف الشاب الجريح صلاح الدين باكير لليوم الـ9 على التوالي، والأسير المحرر منير صوافطة لليوم الـ11 على التوالي في سجن جنيد، والأسير المحرر خليل الشيخ لليوم الـ18 على التوالي، والشاب قصي دراغمة لليوم الـ20 على التوالي في مسلخ أريحا.

ونقلت أجهزة السلطة الأسير المحرر سعيد ناصر دراغمة إلى مسلخ أريحا، علماً أنه مختطف لليوم الـ20 على التوالي، وتواصل اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت قسـام حمايل لليوم الـ57 على التوالي، والأسير المحرر خالد نوابيت من رام الله لليوم 58 على التوالي في سجن أريحا المركزي.

ولا تزال تختطف الأسير المحرر جهاد ساري وهدان لليوم الـ73 على التوالي، و شقيقه سعد ساري وهدان لليوم الـ71 على التوالي، وتواصل اعتقال المحامي المتدرب أحمد خصيب في مسلخ أريحا المركزي لليوم الـ73 على التوالي.

ولليوم الـ75 على التوالي، تعتقل أجهزة السلطة الأسير المحرر أحمد نوح هريش، والأسير المحرر علاء غانم، والمواطن منذر رحيب، في مسلخ أريحا المركزي.

ووثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية 263 انتهاكا نفذتها أجهزة السلطة خلال شهر تموز / يوليو الماضي، من بينها 73 حالة اعتقال، و16 حالة استدعاء، و19حالة اعتداء وضرب.

وينظم أهالي المعتقلين السياسيين وقفات ومسيرات مستمرة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.

المصدر / حرية نيوز