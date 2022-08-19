هنية يُعزّي بوفاة رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق عبد الرؤوف الحلبي

تقدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بالتعزية لعائلة الحلبي في قطاع غزة، بوفاة علم من أعلام القضاء الفلسطيني القيمة الوطنية والقامة القانونية المستشار عبد الرؤوف عمر الحلبي "أبو عمر" رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق.

وتوفي الحلبي فجر اليوم الجمعة، بعد حياة حافلة بالعطاء، حيث حمل أمانة إعادة هيكلة مرفق القضاء سنة 2007 وأخذ على عاتقه وإخوانه العمل لإرساء قواعد القضاء والعدل بكل اقتدار.

وقال هنية في بيان نعي أن المستشار الحلبي قد توّج مسيرته الحافلة بالعطاء بافتتاح مبنى قصر العدل، وتخرج على يديه المئات من الكوادر القانونية وعمل في خدمة العدالة إلى أن لبى نداء ربه فجر الجمعة 19 أغسطس 2022 بعد مسيرة مكللة بالسيرة العطرة وحافلة بالإنجاز والصبر والاحتساب على المرض.

المصدر / فلسطين أون لاين